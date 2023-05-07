Идет сбор подписей об отделении Бабитского края от Марупского

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отделение Бабитского края от Марупского края.

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В качестве представителя инициативы указана Даце Крастиня. Она призывает изменить "несправедливое разделение" административно-территориальной реформы, в результате которого, по мнению жителей, развитие Марупского края происходит за счет Бабитского края, в частности, приходится выплачивать амбициозные кредиты, взятые Марупским краем в предыдущие годы.

После реформы бывший Марупский край продолжает развивать свои проекты — строительство новой музыкально-художественной школы, расширение Марупской основной школы новой спортивной площадкой, строительство нового бассейна со СПА, строительство новой школы, строительство новой котельной в Яунмарупе и др.

С другой стороны, в Бабитском крае не реализуется ни один проект развития — даже начатый проект спортивной площадки у Бабитской средней школы был отменен в пользу новой школы в Марупе. Также полностью остановлено строительство нового детского сада в Пиньки и другие проекты.

Жители Бабите не обеспечены качественной питьевой водой, не построены централизованные водопроводные и канализационные сети, а в поселках с населением более 1000 человек не упорядочена инфраструктура.

В результате реформы количество сотрудников думы не уменьшилось, а бюджет на развитие края не увеличился, как это было определено в целях административно-территориальной реформы. Тарифы на вывоз мусора в Бабитской волости по-прежнему намного выше, чем в Марупской волости, отмечается в инициативе.

Ближе к Бабитскому краю находится Рига, ближе к Салской волости — Юрмала. У жителей Бабите и Салской волости нет обоснованных аргументов за использование более отдаленных учебных заведений, услуг и инфраструктуры в Марупе или Яунмарупе. Кроме того, в краях не обеспечен общественный транспорт, утверждает Крастиня.

Сейму предлагается отделить Бабитский край от Марупского, установив в каждом из них свою исполнительную власть и бюджет на развитие соответствующей территории. Также податели инициативы просят провести новые муниципальные выборы в Марупском и Бабитском краях.

Жителям Бабитской волости срочно нужны новые детский сад и школа, организованная дорожная инфраструктура, централизованное водоснабжение и водоотведение, современные детские площадки.