Идет сбор подписей против строительства мусоросжигательного завода в окрестностях Риги

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей против строительства в окрестностях Риги завода по сжиганию мусора, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мусоросжигательный завод планируется построить в Ропажском крае, практически в Риге, между Дрейлини и Кенгарагсом, в непосредственной близости от Плявниеки и Саласпилса. Завод будет находиться примерно в 600 метрах от жилых домов. Мы хотим остановить строительство завода и защитить жителей от рисков для здоровья. В случае аварии ситуация может затронуть тысячи жителей", — говорится в инициативе.

В качестве подателя инициативы указан Константин Воскобойник.

Ожидается, что подписи будут переданы в Ропажскую краевую думу.

Программа Nekā personīga сообщает, что согласование нового мусоросжигательного завода в окрестностях Риги идет уже полтора года, но жители узнали об этом лишь пару недель назад. Местное население встревожено тем, на окраине Плявниеки и Дрейлини, рядом с поселком частных домов, появится потенциально опасный объект.

Программа отмечает, что Ропажская краевая дума не видит своей вины в том, что жители раньше не знали о плане строительства завода: информация была размещена на сайте думы и в местном печатном издании.

Ропажская дума рекомендует жителям следить за информацией на портале Geo Latvija, где самоуправления публикуют документы территориального планирования.