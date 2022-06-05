Идет сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю
Foto: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность перехода Латвии на четырехдневную рабочую неделю.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представитель инициативы Денис Мелехов отмечает, что это можно сделать, изменив статью 131 Закона о труде, касающуюся нормального рабочего времени. По его словам, за счет увеличения свободного времени повысится уровень удовлетворенности и креативности сотрудников без снижения эффективности работы.

По мнению представителя инициативы, после перехода с пятидневной на четытрехдневную рабочую неделю у латвийцев появится больше свободного времени для обучения и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.

На данный момент к инициативе присоединились около 400 человек.

По данным агентства LETA, в 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю с трехлетним испытательным сроком, предоставив в пятницу своим 300 сотрудникам бесплатный отпуск.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе