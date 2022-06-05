Идет сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность перехода Латвии на четырехдневную рабочую неделю.
Представитель инициативы Денис Мелехов отмечает, что это можно сделать, изменив статью 131 Закона о труде, касающуюся нормального рабочего времени. По его словам, за счет увеличения свободного времени повысится уровень удовлетворенности и креативности сотрудников без снижения эффективности работы.
По мнению представителя инициативы, после перехода с пятидневной на четытрехдневную рабочую неделю у латвийцев появится больше свободного времени для обучения и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.
На данный момент к инициативе присоединились около 400 человек.
По данным агентства LETA, в 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю с трехлетним испытательным сроком, предоставив в пятницу своим 300 сотрудникам бесплатный отпуск.