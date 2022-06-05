Идет сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность перехода Латвии на четырехдневную рабочую неделю.

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Представитель инициативы Денис Мелехов отмечает, что это можно сделать, изменив статью 131 Закона о труде, касающуюся нормального рабочего времени. По его словам, за счет увеличения свободного времени повысится уровень удовлетворенности и креативности сотрудников без снижения эффективности работы.

По мнению представителя инициативы, после перехода с пятидневной на четытрехдневную рабочую неделю у латвийцев появится больше свободного времени для обучения и личного развития, что также даст положительный экономический эффект.

На данный момент к инициативе присоединились около 400 человек.

По данным агентства LETA, в 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю с трехлетним испытательным сроком, предоставив в пятницу своим 300 сотрудникам бесплатный отпуск.