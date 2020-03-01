Идет сбор подписей за скорейшее возвращение прав водителям, севшим за руль пьяными

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы водителям, лишенным прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, права возвращались быстрее.

Как указала представитель данной инициативы Кате Сиетинстоне, срок аннулирования прав предлагается уменьшить с четырех лет до одного года, если опьянение водителя не превышало 1,5 промилле.

Одновременно предложено увеличить размер штрафов.

По мнению Сиетинстоне, несоразмерно долгий срок лишения прав приводит к вытеснению водителей с рынка труда, создает им бытовые и рабочие проблемы, делает эту часть общества социально нестабильной.