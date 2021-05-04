Идет сбор подписей за включение покупки компьютера для детей в оправданные расходы

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы семьи с детьми могли включить покупку компьютера и необходимого программного обеспечения в оправданные расходы.

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Автор инициативы Камилла Нагле пояснила, что для соблюдения положений закона об образовании о предоставлении учащимся учебных материалов и пособий семьям с детьми в возрасте до 18 лет следует разрешить включить покупку компьютера в оправданные расходы за 2020 и 2021 годы.

Она отметила, что школьники обучаются в удаленном формате уже больше года, и нет никаких признаков того, что они смогут вернуться в школы в ближайшее время.

"Если в начале пандемии казалось, что современные телефоны достаточно мощные и умные, то потом оказалось, что они не подходят для дистанционного обучения, потому что в телефоне ученик не может писать, создавать презентации и использовать другие компьютерные программы", — говорит Нагле, добавляя, что в результате семьям приходится решать вопрос с покупкой компьютерной техники.

Она подчеркнула, что для многих семей это серьезные дополнительные расходы, особенно для семей с несколькими школьниками. "И давайте не будем забывать, что дома должен быть хотя бы один принтер, а на каждом компьютере должно быть установлено лицензионное программное обеспечение — это также должно быть включено в оправданные расходы", — говорит инициатор сбора подписей, отмечая, что это большие вложения, которые большинство латвийских семей не может себе позволить.

Чтобы облегчить финансовое бремя во время пандемии и ее последствий для семей с детьми в возрасте до 18 лет, по ее мнению, каждую покупку компьютера, программного обеспечения и печатного оборудования следует включить в декларацию о доходах за 2020 и 2021 годы в качестве оправданных расходов. В этом случае родители, подающие годовую декларацию о доходах за 2020 и 2021 годы, смогут получить льготу по подоходному налогу с населения (ПНН) в размере не менее 20%.

Если инициативу поддержат не менее 10 000 жителей, она будет передана в Сейм.

Как сообщалось ранее, в марте этого года депутаты Сейма Юлия Степаненко ("Закон и порядок") и Любовь Швецова ("Закон и порядок") выступили с таким же предложением, однако эта идея не нашла поддержки в парламенте.

Тогда Сейм принял поправки к закону о преодолении последствий распространения Covid-19, которые предусматривали введение ряда льгот для помощи предпринимателям в преодолении кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Широко обсуждались предложения Степаненко и Швецовой о том, чтобы закрепить в законе норму о включении в годовую декларацию приобретенной семьей компьютерной техники для дистанционного обучения в качестве оправданных расходов, которые являются расходами на образование налогоплательщика и членов его семьи, включая обучение детей в кружках по интересам.

Несколько оппозиционных депутатов призвали поддержать это предложение, подчеркнув, что это будет большой поддержкой для семей, поскольку выделенные семьям в марте единовременные пособия не были в первую очередь предназначены для покупки смарт-устройств, тогда как для дистанционного обучения такая техника необходима.

Как указала Степаненко, ранее в соответствующей комиссии при рассмотрении этого предложения Министерство финансов отмечало, что оправданными могут быть расходы за услугу, а не товар. В то же время парламентский секретарь Министерства образования и науки Рейнис Знотиньш (Новая консервативная партия) на указанном заседании Сейма выразил мнение, что, если родитель решит использовать 500 евро пособий на покупку "умных" устройств, эта покупка может включаться в налоговые льготы.

При голосовании по этому предложению 37 депутатов проголосовали за, 47 депутатов — против, а пять воздержались, поэтому предложение было отклонено.