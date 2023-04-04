Идет сбор подписей за восстановление студенческих скидок в рижском общественном транспорте

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за восстановление льготного проезда для студентов в общественном транспорте Риги.

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Сбор подписей ведет Латвийское объединение студентов (ЛОС), чтобы затем подать подписи в Рижскую думу.

ЛОС напоминает, что со 2 января 2023 года вступила в силу новая билетная политика Rīgas satiksme, которая предусматривает, что студенты больше не получают скидку на разовые поездки, а вместо этого предлагается скидка 50% на месячный билет (15 евро).

До изменений 60-минутная поездка для студентов стоила 0,30 евро, а теперь цена поездки в пять раз выше — 1,50 евро за 90-минутную поездку. Недовольство ситуацией вызывает тот факт, что из-за кризиса энергоресурсов и дигитализации обучения некоторые высшие учебные заведения организуют обучение дистанционно, что делает не таким частым, как раньше пользование общественным транспортом, и студентам финансово невыгодно покупать месячный билет.

ЛОС провело экспресс-опрос среди студентов рижских вузов и колледжей, чтобы понять, как новая билетная система повлияла на пользование общественным транспортом. Менее чем за три дня было получено 6 920 ответов, и, как показывают данные опроса, расходы студентов на общественный транспорт значительно увеличились, и они больше не пользуются общественным транспортом так часто.

ЛОС ранее обращалось в Рижскую думу с просьбой пересмотреть решение, но безрезультатно.