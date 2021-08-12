Идет война гибридная. Сейм единогласно утвердил чрезвычайную ситуацию у латвийско-белорусской границы

Исход голосования — 85 депутатов Сейма поддержали решение, предусматривающее, что у пограничников будет право применять силу и спецсредства, не допуская на территорию Латвии нелегальных мигрантов из Беларуси. Никто из депутатов не проголосовал против и не воздержался.

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"Ясно, что сейчас мы находимся в состоянии гибридной войны с Кремлем и его сателлитами. И если до сих пор это была неуловимая концепция, о которой многие говорили, но редко кто понимал, как она может проявляться, о ней часто говорили в контексте информационных войн или в контексте атак, затрагивающих информационные технологии, то теперь в эту войну вовлечены, которых также используют и отправляют фактически как оружие в борьбе против противников авторитарного режима и, в данном случае, против цивилизованной Европы, включая страны Балтии и Польшу", — заявил в ходе дебатов Кришьянис Фелдманс (Новая Консервативная партия).

Несмотря на то, что Сейм продемонстрировал редкое единодушие в голосовании, дебаты длились более двух часов. Оппозиционнные депутаты, заявляя в большинстве случаев о том, что такое решение правительства нужно, указывали на недочеты документа и реализуемой политики.

Глава Комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений Инга Голдберга ("Согласие") отметила, что правительство забыло о жителях, которые живут в приграничье — им не хватает информации о том, как действовать в той или иной ситуации, с которой они могут столкнуться в этих обстоятельствах. "Например, куда позвонить, если вы заметили что-то странное, можно ли звонить в любое время суток, что делать, если во двор заходит незнакомец или вы встречаете его в лесу, собирая грибы? Нужно ли теперь все время носить с собой паспорт, находясь на территориях, где действут чрезвычайная ситуация? А как насчет детей? Могут ли они находиться на улице одни и что делать, если у них нет паспорта? Затронет ли ситуация поставщиков туристических услуг?", — интересовалась Голдберга.

"Как будет работать визовый режим, смогут ли предприятия туристической отрасли убедить своих клиентов, что в приграничной зоне туризм будет функционировать?", — продолжил мысль депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян).

"Нетрудно, коллеги, прогнозировать развитие событий по этому вопросу… Нет никаких сомнений в том, что вторая сторона больше готова к решительным действиям с мигрантами. Я говорю о том, что любое применение физической силы со стороны латвийских пограничников, полиции, солдатов в отношении мигрантов, без сомнения, будет широко отражаться в мировых масс-медиа. Это нанесет ущерб международной репутации Латвии — страны Европейского союза. Особенно, если среди мигрантов будут женщины и дети. И очень возможно, что именно по этой причине большинство мигрантов будут именно женщинами и детьми. В связи с этим, коллеги, могу прогнозировать, что большинство мигрантов все же попадут в Латвии. И нашей обязанностью будет их разместить, кормить и это все, конечно, за деньги латвийских налогоплательщиков", — прогнозировал развитие событий независимый депутат Вячеслав Домбровский.

Депутат Борис Цилевич ("Согласие") выразил обеспокоенность в связи с тем, что решение правительства не принимать на территории действия чрезвычайной ситуации у нелегальных мигрантов заявления о предоставлении убежища, чревато нарушением международных обязательств, которые взяла на себя Латвия. Подробно о том, чем может грозит отказ принимать такие прошения — читайте здесь.

10 августа Кабинет министров, напомним, объявил с 11 августа по 10 ноября режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу. Также было принято решение и о том, что на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, структурные подразделения Государственной пограничной службы и другие учреждения не будут принимать от таких незваных гостей заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

В то же время 7-й пункт проекта решения о чрезвычайной ситуации предусматривает, что Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и Управлением по делам гражданства и миграции должны обеспечить место и инфраструктуру для размещения людей, которые незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу, а также людей, которые прибыли из Беларуси и подали заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.