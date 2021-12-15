Идея поощрять жителей 60+ подарочной картой за ревакцинацию показалась Кариньшу немного странной

Премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") идея Министерства здравоохранения выдавать жителям 60 лет и старше подарочные карты в аптеки в качестве "награды" за получение бустерной дозы вакцины от Covid-19, кажется немного странной. Об этом он заявил в программе Латвийского телевидения "1:1".

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Глава правительства напомнил, что вакцинированные от Covid-19 жители уже получают с ноября по марта ежемесячное пособие в 20 евро.

"Мы должны видеть полную картину", — сказал Кариньш, отметив, что неизвестно, сколько пожилых людей, которые уже были вакцинированы, откликнутся на призыв ввести бустерную дозу.

"Есть признаки того, что те, кто вакцинировались раньше, сейчас очень активно требуют ревакцинацию, но у тех, кто вакцинировался позже, еще не прошли три месяца после вакцинации", — отметил премьер. У премьера нет уверенности, что выдача подарочных карт в аптеки кардинально изменит ситуацию с вакцинацией.

Премьер отметил, что предложение выдавать подарочные карты в аптеки в качестве стимула вакцинации от Covid-19 звучит не впервые.

Как уже сообщалось, информационный отчет "О вакцинации от Covid-19 в 2022 году", содержит предложение Минздрава — выдавать лицам старше 60 лет аптечную подарочную карту на 50 евро в качестве поощрения за получение бустерной инъекции.