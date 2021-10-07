Идея таблички с разъяснениями возле Памятника Освободителям вызвала разногласия
Foto: LETA

Предложение установить возле Памятника Освободителям информационную табличку вызвало разногласия в коалиции Рижской думы. Некоторые депутаты считают, что такие разъяснения должны составлять историки, а не политики, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение (ЛТВ) портал rus.lsm.lv.

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Ранее депутаты Сейма решили, что возле памятника нужно установить таблички, разъясняющие, что означает 9 мая для Латвии. Депутат Рижской Думы Юргис Клотиньш (Национальное объединение/Объединение регионов) по своей инициативе подготовил такое разъяснение вместе с историками.

Вице-мэр Риги Виестур Клейнбергс ("За!"/"Прогрессивные") считает, что предложение должны оценивать историки и ландшафтные архитекторы, а текст следовало бы писать не политикам. Похожего мнения придерживается действующий мэр города Мартиньш Стакис ("За!"/"Прогрессивные"), который считает, что дума сама могла бы попросить историков подготовить разъяснение.

Представитель оппозиции Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии) заявил, что все зависит от текста — партия готова поддержать инициативу, если текст не будет оскорбительным и удовлетворит большинство рижан. Фракция Национального объединения и Объединения регионов пообещала выйти со своей инициативой снова.

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Мартиньш Стакис Памятник войнам-освободителям
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