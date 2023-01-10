Идея вице-министров жива: "Объединенный список" считает, что нужен такой специалист по цифровым вопросам
Foto: LETA

"Для экономии государственных ресурсов" было бы целесообразно ввести должность вице-министра по цифровым вопросам, заявил глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс после заседания коалиции, сообщает агентство LETA.

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По его словам, представители "Объединенного списка" упомянули о такой перспективе на встрече партий, сформировавших правительство — чтобы было лицо, политически ответственное за цифровые вопросы. В настоящее время каждый сектор работает над этим вопросом отдельно, что вызывает проблемы, считает политик "Объединенного списка". В то же время дигитализация услуг самоуправлений является сферой деятельности Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, который возглавляет представитель "Объединенного списка" Марис Спринджукс.

Эффективно работая в цифровом поле, мы можем сэкономить значительный объем государственных средств, считает Таварс.

Таварс не уточнил, представитель какой партии может занять эту должность.

Также "Объединенный список" вскоре предложит премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") кандидата на пост вице-министра обороны. Ранее звучала версия, что эта должность может быть предложена депутата Сейма от "Объединенного списка", бывшему высокопоставленному военному Игорю Раеву. Однако о должности вице-министра по обороне критически отзывался президент Латвии Эгил Левитс.

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