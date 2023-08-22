Идут учения, в центре Риги будут находиться земессарги
Foto: LETA

До начала сентября Министерство обороны проводит ежегодные учения AMEX 2023, цель которых проверить готовность системы госуправления к различным гибридным и военным угрозам, сообщили порталу Delfi в министерстве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последующие недели Минобороны будет активно сотрудничать с другими министерствами по планированию и отработке скоординированной реакции на различные вызовы и типы атак в соответствии со сценарием учений.

Во время AMEX 2023 на некоторых улицах в центре Риги будут находиться подразделения земессаргов. В четверг, 24 августа, может быть на короткое время перекрыто движение пешеходов на участках улиц Сколас и Элизабетес вокруг здания Министерства обороны.

Организаторы просят жителей центра с пониманием отнестись к военным учениям.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе