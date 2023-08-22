Идут учения, в центре Риги будут находиться земессарги

До начала сентября Министерство обороны проводит ежегодные учения AMEX 2023, цель которых проверить готовность системы госуправления к различным гибридным и военным угрозам, сообщили порталу Delfi в министерстве.

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В последующие недели Минобороны будет активно сотрудничать с другими министерствами по планированию и отработке скоординированной реакции на различные вызовы и типы атак в соответствии со сценарием учений.

Во время AMEX 2023 на некоторых улицах в центре Риги будут находиться подразделения земессаргов. В четверг, 24 августа, может быть на короткое время перекрыто движение пешеходов на участках улиц Сколас и Элизабетес вокруг здания Министерства обороны.

Организаторы просят жителей центра с пониманием отнестись к военным учениям.