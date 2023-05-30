Игра на нервах. Только 31 мая станет известно, как СЗК использует "золотую акцию" на выборах президента

Депутаты Сейма от Союза "зеленых" (СЗК) и крестьян примут решение о том, за какого кандидата в президенты голосовать, только в день выборов — 31 мая. Об этом глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис заявил агентству LETA уже после встречи с кандидатом в президенты от "Нового Единства", министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

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Неизвестно, в какой момент СЗК в среду, 31 мая, сделает окончательный выбор. Станет ли это ясно во время дебатов в парламенте или после какого-то тура голосования.

После встречи с Ринкевичем Валайнис отметил, что "Новому Единству" удалось выдвинуть "очень сильного кандидата", который также, как и остальные претенденты на высокую должность, "не разочаровал" своими ответами. По мнению СЗК, два других кандидата — предприниматель Улдис Пиленс, выдвинутый коалиционным "Объединенным списком", и еврочиновница, эксперт в сфере госуправления Элина Пинто, выдвинутая оппозиционными "Прогрессивными" — тоже сильные.

Только в среду, 31 мая — непосредственно в день выборов в Сейме — СЗК, оценив кандидатов по разным критериям, примет решение, кого поддержать.

Союз "зеленых" и крестьян — фактический обладатель "золотой акции" на нынешних президентских выборах. В политических кулуарах высказывается версия: "Новое Единство" (26 мандатов) может договориться о поддержке своего кандидата Ринкевича с оппозиционными СЗК (16) и "Прогрессивными" (10). Суммарно у трех политических сил 52 голоса. Переговоры "Нового Единства" с оппозицией уже встревожили нынешних партнеров премьерской партии по правительству — "Объединенный список" и Национальное объединение, и дали повод говорить о возможной смене коалиции по итогам президентских выборов.

На данный момент официально подтверждено лишь то, что Ринкевичу гарантированы 26 голосов "Нового Единства". За Пиленса будут голосовать 15 депутатов "Объединенного списка" и 9 депутатов от "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса. За Пинто — 10 депутатов "Прогрессивных". Национальное объединение (13) и СЗК (16) примут решение только 31 мая. "Стабильность" Алексея Росликова заявила, что не будет голосовать за Ринкевича или Пинто, но скорее всего не поддержит и Пиленса — но окончательное решение партия еще не приняла.

Президентские выборы в Сейме 31 мая могут завершиться как избранием одного из трех кандидатов, так провалом всех претендентов на высокий пост. В последнем случае новые выборы состоятся 10-15 июня.

Сейчас очень трудно сказать, удастся или не удастся избрать президента Латвии 31 мая, заявил Виктор Валайнис.

О том, как будут проходить 31 мая выборы президента, можно почитать здесь.