Икстенс: если бы Пиленс согласился стать премьер-министром — это было бы интересно

Было бы интересно посмотреть, если бы один из создателей "Объединенного списка" и кандидат в президенты, уступивший в борьбе за этот пост Эдгару Ринкевичу, согласился бы стать президентом, такое мнение высказал агентству LETA политолог Янис Икстенс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению эксперта, в первую очередь должна появиться ясность с тем, возглавит ли правительство представитель "Нового Единства" или же это будет политик из другой партии. Политолог отметил, что "интересно было бы попробовать какого-либо другого человека" за пределами "Нового Единства". Икстенс очень хотел бы посмотреть, согласен ли Пиленс на такую встряску.

"Новое Единство", по словам эксперта, по-прежнему считает себя эпицентром политической жизни, поэтому с представителями этой партии может быть сложно вести переговоры о формировании нового правительства без их премьера. Для этого должно пройти время, и вероятность формирования правительственной коалиции без "Нового Единства" должна быть реальной. Вероятность формирования правительства без "Нового Единства" очень небольшая, но все же есть.

По словам Икстенса, как о премьере о Кариньше будут вспоминать в связи с пандемией Covid-19 — и вряд ли это положительные воспоминания. Также с Кариньшем будут ассоциироваться нынешние "мучения власти". Кариньш заявил, что он очень деликатно справлялся со всеми видами кризисов и, похоже, считает, что это не было оценено в полной мере, сказал политолог. Однако политолог полагает, что Кариньша скорее как нерешительного премьер-министра, нерешительного политика, что может стать большой проблемой лично для уходящего со своей должности главы правительства.