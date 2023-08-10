Или Лембергс, или коалиция: Шмитсу неясны цели премьера

Необходимо понять цели премьер-министра Кришьяниса Кариньша — продолжать ли работать в нынешней коалиции или "вместе с Лембергсом". Об этом заявил представитель "Объединенного списка", министр земледелия Дидзис Шмитс, сообщает агентство LETA.

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Шмитс также указал, что правительство уже пять лет находится в стагнации.

"В предыдущем созыве Сейма виновником называли партию KPV LV, теперь — кого-то другого. В то же время все знают, что за эти пять лет премьер-министр не менялся", — отметил министр.

Шмитс добавил, что ОС готов к обсуждению, но в то же время возникает вопрос, что "даст Латвии и ее народу" предложение главы правительства о ротациях министров.

В свою очередь представитель "Нового Единства", министр благосостояния Эвика Силиня указала, что Кариньш может уйти в отставку — это произойдет в случае, если в коалиции не будет достигнуто соглашение.

Ранее премьер выступил с новым предложением по ходу политических переговоров, чтобы добиться большего динамизма в работе правительства. По мнению Силини, предложение премьер-министра связано с тем, что есть вопросы, например, в сфере образования, которые не решаются или очень трудно продвигаются вперед.

Тем временем представитель Национального объединения, председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава заявил, что обо всех предложениях Кариньша по задачам правительства говорилось и ранее. Политик выразил сожаление по поводу потерянного времени в проходивших до сих пор переговорах, "полных интриги".

Домбрава считает, что о целях "ультиматума Кариньша" нужно спрашивать у самого премьера. Также представители Нацобъединения и ОС отметили, что со стороны "Нового Единства" должен быть более коллегиальный подход к распространению информации.

Домбрава также считает, что встречу следует провести втроем, а не как это запланировано в пятницу, когда "Новое Единство" планирует встретиться отдельно с ОС и отдельно с Нацобъединением.