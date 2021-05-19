Илона Спуре: уже где-то треть заключенных захотелa вакцинироваться

Вакцинация среди заключенных в тюрьмах идет полным ходом, рассказала начальник управления мест заключения Илона Спуре.

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В тюрьмах с 20 апреля начался процесс вакцинации. Прививают не только заключенных, их на сегодня 3166, но и работников — около 2,5 тыс. человек.

"Еженедельно заказывают необходимое количество доз вакцин и в плановом порядке происходит вакцинация тех заключенных, которые изъявили добровольное желание вакцинироваться. Примерно 30% выразили желание вакцинироваться, это примерно одна тысяча человек. Вакцинация проводится каждую неделю. В первую неделю вакцинации прививку сделали 400 заключенным", — рассказала Спуре.

Вакцинация предлагается всем: и тем, кто поступает в тюрьму, и кто освобождается из мест лишения свободы, отметила Спуре. При этом она подчеркнула, что заключенным колют вакцину производителя Johnson&Johnson, для работы которой требуется только одна доза.

"Это особенно надежно для тех случаев, когда осужденный выходит на свободу. Отпадает риск того, что заключенный не получит вторую дозу вакцины", — уточнила Спуре.

По ее словам, персонал мест заключения, как и любой человек в стране, регистрируется на сайте manavakcina.lv и выбирает то место вакцинации, где ему удобно сделать прививку.

Также Спуре объяснила, почему заключенные являются одной из приоритетных групп в получении вакцины от COVID-19.

"Хочу сделать акцент на том, что заключенные — это особая группа риска, это места лишения свободы. Они находятся в изоляции и они подвержены риску не только потому что они сами между собой могут инфекцию распространять, но и потому что могут получить эту инфекцию извне. Мы должны понять, что если пандемия начинается в тюрьме, то это очень большая нагрузка для всей системы здравоохранения, если больных из тюрем направлять в больницы, где и так мало мест для COVID-19 — больных", — сказала Спуре.

Ранее Спуре в эфире радио Baltkom рассказала о том, что вакцинация в местах лишения свободы является добровольной.