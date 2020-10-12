Илзе Винькеле. Covid-19 в марте и сейчас

В марте, когда новый вирус Sars-Cov-2 добрался до Латвии, и в нашу жизнь навсегда вошло новое слово Covid-19, реакция на ограничение эпидемии по всему миру была похожей.

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Это были растерянность, острая нехватка информации и страх. В Евросоюзе, одна из фундаментальных ценностей которого — свобода передвижения, как по эффекту домино страны одна за другой без предупреждения закрывали границы. Все остановилось. Улицы опустели. Школы, библиотеки, кафе, магазины, театры и т.д. закрыты. Больницы и морги переполнены.

В этом море разрушения и несчастий Латвия осталась безопасным и спокойным местом. Даже по сравнению с другими странами Балтии ограничения были мягче, показатели заболеваемости и смертности — ниже, а правительство последовательно действовало на основе рекомендаций экспертов и принимало политические решения только на их основе. Позволю себе утверждать, что решения по эпидемиологической безопасности дали более быстрый эффект и были в большей мере основаны на доказательствах, чем, например, программы поддержки отраслей, которые затронула эпидемия.

У этого есть объяснение. Эпидемиологические решения свободны от идеологии, фактически это наука. Вопросы о государственной поддержке; о том, кому полагается пособие по простою или другие пособия, тесно связаны с идеологическими установками тех, кто принимает решения. Правовое регулирование при введении чрезвычайной ситуации определило четкий вектор решений и ответственности: централизованно, сверху вниз. Ситуация была тяжелее, но в каком-то смысле правительству было проще принимать решение: принцип "2+2", все сидят по домам. Месседж ясен, его легко донести.

Смягчение ограничений в мае эксперты предлагали шаг за шагом. Правительство принимало их после обсуждения. Лето в Латвии прошло спокойно. Самое низкое в Европе количество инфицированных Covid-19, жизнь почти без ограничений, возможность перевести дыхание после мучительной весны и подготовиться к тому, что ждет осенью и зимой. С начала эпидемии информации и исследований о новом вирусу и Covid-19 стало несоизмеримо больше. Это позволяет продумать новую стратегию и тактику для обуздания вируса. Как и прогнозировали ученые, осень принесла рост Covid-19.

Сравнительно низкие показатели инфицирования Латвии удалось удерживать на месяц дольше, чем остальной Европе, в том числе и соседним странам. И все же избежать распространения вируса при открытых границах и свободе передвижения невозможно. Латвийская стратегия, которую разработали эпидемиологи SPKC вместе с другими специалистами, основана на определении уровня риска и максимально долгом применении только локальных ограничений. Уровни риска основаны на оценке четырех основных показателей:

14-дневная кумулятивная заболеваемость (количество новых случаев на 100 000 жителей) и то, насколько можно проследить новые случи (ситуация под контролем, если не удается проследить не более 20% случаев);

количество тестов (достаточным считается 300 тестов на 100 000 жителей в течение недели);

доля позитивных тестов (ЕС склоняется к тому, что 4% — предел, выше которого считается, что инфекция неконтролируемо распространяется);

количество больных Covid-19 в больницах и тяжесть их состояния.



В течение последних двух недель показатели инфицирования в Латвии вызывают страх и чувство тревоги, на которые накладываются голоса тех, кто поддерживает теории заговора и отрицает опасность Covid-19. Ежедневная статистика новых случаев вызывает беспокойство. Кажется, что земля уходит из-под ног и вокруг Латвии сжимается кольцо Covid-19. То, что рост идет с очень низкой базы, забывается, и картина становится еще более драматической. Естественно, у люди хотят быть уверенными в том, что у государства есть четкий и, желательно, простой план, как ограничить Covid-19. По шагам, с датами: если закроют школы — то когда; если экономика снова остановится, будут ли компенсации, и т.д.

Я расскажу о том, какой подход рекомендуют наши эксперты для контроля над эпидемиологической ситуацией сейчас. Об этом я проинформировала и премьер-министра. В нашем распоряжении есть ряд мер безопасности и ограничений, которые будут применяться постепенно и целенаправленно на локальном уровне. В этом существенная различие с весной, когда общие ограничения распространялись на всю страну. Меры безопасности — это дистанцирование, гигиена рук и рабочих поверхностей, проветривание помещений и использование масок.

Ни одна из этих мер не обеспечивает результат. Их нужно применять вместе или в виде комбинации. Все эти меры предосторожности можно и нужно использовать каждый день, в том числе на работе. Но. Тех, кто верит, что мы не только остановим вирус, но и запустим экономику без ограничений, если все и везде будем ходить в масках, придется разочаровать. К сожалению, так не бывает. Посмотрите хотя бы на Чехию, которая гордится дисциплиной и тем, что все ходят в масках. Распространение Covid-19 осенью там вспыхнуло как сухая трава. В число мер безопасности входят и организационные мероприятия: в образовательных учреждениях, на рабочих местах, в быту нужно разделять потоки людей. Если есть возможность — организовывать работу удаленно или по сменам. Соблюдать рекомендации экспертов и не устраивать совместные посиделки за тортом Cielaviņa во время обеденного перерыва. Не ходить на работу больным, и так далее.

Эти меры включены в Правила кабинета министров nr.360, а также подробно описаны специалистами SPKC в инструкциях и рекомендациях для работодателей, учебных заведений, медицинских учреждений, организаторов мероприятий и т.д. Все они являются обязательными, но выполняют ли их на самом деле? Как говорится, серединка на половинку. Вспышки инфекции в трудовых коллективах свидетельствуют, что эти меры, которые могут реально помочь избежать карантина, все же применяются недостаточно. Это приводит к карантину на предприятии или в учреждении, приостановка работы, иногда — более строгие ограничения в городе или крае.

Если меры предосторожности не соблюдаются, это приводит к вспышке вируса и более жестким ограничениям. Очную учебу в школах и детских садах нужно сохранять как можно дольше, поэтому применение ограничений начинается с самых легких. Правительство параллельно должно работать над разработкой нового механизма поддержки на случай, если придется вводить жесткие ограничения в масштабах всей страны. Самые легкие меры — это ограничение количества участников массовых мероприятий; ограничения для мест, где люди двигаются и вступают в контакт; отмена мероприятий — в общем, в конечном варианте возвращение к схеме 2+2 и "все сидят по домам", как в марте. Можно ли это свести в таблицу с конкретными показателями и датами? Нет. Сейчас алгоритм принятия решений намного более тонкий, локальный, без вертикальной оси сверху вниз, с несравнимо большей долей сознательности и соучастия, которые требуются от самоуправлений, предпринимателей и каждого из нас.

В отличие от весны, сейчас мы используем локальные ограничения в тех самоуправлениях, которые вирус затронул больше всего. Эксперты полагают, что из-за вспышки в "самоуправлении икс" не должно страдать "самоуправление игрек" — например, дети там не должны лишаться кружков и секций. Эффективность локальных ограничений мы наблюдаем в Кулдиге и Даугавпилсе, где их применили впервые в Латвии. Распространение вируса в этих городах замедлилось.

Такой подход, конечно, означает более сложной коммуникации и разъяснительной работы. Правительство жаждет простого и четкого плана. В идеале такого, в котором есть одна простая мера, способная остановить распространение вируса и сохранить при этом экономическую активность. Например, маски для всех и везде. К сожалению, эксперты, благодаря которым правительство Латвии до сих пор могло адекватно реагировать, не могут поделиться такой радостной вестью. Потому что, как уже было сказано выше, план ограничения Covid-19 стал сложнее. Теперь он намного больше основан на равномерном разделении ответственности между государством и индивидуумом. Его труднее контролировать, но он оставляет больше возможностей не закрывать всю страну. Ради такой цели стоит поднапрячься, не правда ли?

Перевод на русский — Delfi. Оригинал статьи.