Имена политиков, ответственных за ошибки в борьбе с Covid-19 и в закупках вакцин, названы не будут

Парламентская комиссия по расследованию в ходе голосования решила не называть в своем окончательном докладе имена политических должностных лиц, которые ответственны за ошибки в процессе закупок вакцин от Covid-19 на первом этапе пандемии и в целом за неудачи в борьбе с коронавирусом.

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Парламентская комиссия была создана, как обозначили сами политики, для "расследования неправомерных действий правительства Латвии в преодолении пандемии Covid-19 и определения имен политических деятелей, которые вызвали необратимые негативные последствия для Латвии". Сегодня эта комиссия завершили работу над итоговым отчетом, в котором обобщена информация и выводы о том, как правительство боролось с Covid-19.

Что касается включения имен и фамилий официальных лиц в окончательный отчет, то именно об этом были самые большие дискуссии среди депутатов, работающих в комиссии.

В начале заседания председатель комиссии Рихардс Козловскис ("Новое Единство"), отметив, что виновные будут названы в ходе уголовного процесса по закупкам вакцин, призвал поддержать предложение оппозиционного депутата Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) о том, чтобы не включать имена конкретно чиновников в итоговый доклад. Валайнис обосновал свое предложение так: у него есть информация, что чиновники перед закупкой проинформировали политическое руководство о ситуации в Литве и Эстонии. Исходя из таких соображений, депутат допускает, что политики пытались переложить ответственность на чиновников.

"Даже если бы чиновники следовали всем предписанным законом принципам, составляли протоколы, вели записи и совершали иные действия, в несовершении которых их сейчас обвиняют, результат не изменился бы", — заявил Валайнис. Козловскис воздержался от каких-либо выводов, подчеркнув, что это сделает суд. По его мнению, оглашение имен конкретных лиц как таковых должно быть оставлено на усмотрение суда.

Глава комиссии также внес предложение не упоминать в итоговом отчете конкретных политических деятелей, ответственных за совершение или несовершение ошибок или действий.

"Мой прогноз такой — мы обязательно застрянем в фамилиях, противоречиях. Мое видение — итоговый отчет должен быть в первую очередь полезен", — сказал Козловскис. По его словам, депутаты могут, конечно, присоединить к итоговому документы отдельные обоснования, аргументы, но тогда собрать доклад воедино будет сложно.

Валайнис, настаивавший на том, что имена чиновников, на которых, как фактически следует из его слов, могло оказываться политическое давление, называться не должны, тут занял иную позицию. Оппозиционный депутат настаивал на том, что имена виновных политиков как раз должны быть названы, и это — одна из задач комиссии.

После долгих дискуссий независимый депутат Ральф Немиро (ранее министр экономики) заявил, что, по его мнению, в докладе следует упомянуть трех должностных лиц — тогдашнего министра здравоохранения Илзе Винькеле (АР!), министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") и премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Виктор Валайнис заявил, что в этот список стоит включить и нынешнего министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!), поскольку это надо было очень постараться не вовлечь изначально в процесс вакцинации семейных врачей.

При голосовании по самому обсуждаемому вопросу — включать ли в окончательный доклад имена политиков — депутаты комиссии разделились. Большинство предложению "не публиковать" обеспечили депутаты правительственных партий — Рихард Козловскис ("Новое Единство"), Инесе Войка (АР!), Сандис Риекстиньш (Новая Консервативная партия) и Ритварс Янсонс (Национальное объединение). За публикацию имен выступала оппозиция — Виктор Валайнис (СЗК), Валерий Агешин ("Согласие") и независимый депутат Ральф Немиро.

Валайнис также ознакомил депутатов комиссии с предложением, которое фракция СЗК намерена направить на рассмотрение в Сейм. Предложение предусматривает, что Кабинет министров должен "в течение трех месяцев подать в Сейм законопроект, предусматривающий выплату единоразового пособия близким каждого умершего от Covid-19, что означало бы, что правительство возьмет на себя хотя бы частичную ответственность за хаотичные и необоснованные решения". Тут же началась дискуссия, но в комиссии предложение особую поддержку не получило.

Депутат Инесе Войка (АР!) отметила, что "из того, что мы здесь проанализировали, проистекает более одного вывода. Компенсация пострадавшим и умершим один из них. Это вопрос, которому точно нужно уделить внимание, но отмечу, что комиссия в общем процессе это предложение не рассматривала и оно появилось только на финальной стадии". Поэтому Войка считает, что принять решение по предложению Валайниса комиссия немедленно не может.

Парламентская комиссия по расследованию была создана по требованию 36 депутатов оппозиции. Однако возглавил комиссию представитель правительственного "Нового Единства" Рихард Козловскис. Это стало возможно благодаря тому, что правящие партии обеспечили себе в комиссии перевес голосов: из 7 депутатов четверо представляют коалицию.