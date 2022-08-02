"Имени Путина". В Латвии до сих пор легально действуют прокремлевские украинские организации

Большинство из полусотни зарегистрированных в Латвии общественных организаций украинских соотечественников не являются действующими. Более того, среди них есть организации, которые проводят политику Кремля, пытаясь подорвать единство украинцев в Латвии. Посол Украины в Латвии Олександр Мищенко призвал Министерство юстции Латвии убрать из названий этих организаций слово "украинские" — поскольку они не являются такими.

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"В частности, восемь организаций объединены в Объединение украинских товариществ, которому мы вынуждены противодействовать", — заявил в утренней программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 Олександр Мищенко.

Посол подчернул, что доказательную базу этого можно найти на сайте Посольства Украины.

"Когда я прибыл в Латвию в 2019 году, то пригласил их всех в посольство и призвал прекратить все то, что было. Я сказал: "Вы называете происходящее [на Донбассе] гражданской войной, но это не соответствует действительности. Если это ваша ошибка, я готов все забыть и работать дальше с чистого листа. Если это будет повторяться дальше, мы с вами работать не будем". Но люди выполняют то, что считают нужным. Они действовали полностью кремлевской пропаганде. Ездили в Крым, не считая это криминальным нарушением…."

Мищенко признал, что все эти организации легально действуют в Латвии.

"От лица украинских патриотических организаций я обратился в Министерство юстиции Латвии с просьбой убрать из названий этих организаций слово "украинские", поскольку они не являются такими. Они могут называть себя "Имени Лаврова" или "Имени Путина". "Имени Гиркина или Моторолы", но никак не Украины", — говорит украинский посол.

В то же самое время дипломат отметил, что Посольство Украины в Риге активно сотрудничает с 8 организациями украинских соотечественников в Латвии. "Пять из них объединились в единую конфедерацию украинцев "Вiче". И еще три организации работают отдельно, но тоже активно помогают Украине.

По словам Мищенко, украинская община в Латвии играет большую роль — она помогает посольству и латвийскому государству в оказании помощи прибывшим в Латвию украинским беженцам, которых уже более 35 тысяч, собирают гуманитарную помощь и помогают украинским военным.