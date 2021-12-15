"Имитируйте походку пингвина". Вчера после падения на скользких тротуарах в больницы попали 65 человек

В минувшие сутки Служба неотложной медицинской помощи доставила в больницы 65 человек, которые получили травмы, упав на скользких тротуарах. Преимущественно это травмы головы и спины, а также переломы рук и ног.

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Служба неотложной медицинской помощи напоминает, что только некоторые люди, получив такие травмы, сразу вызывают "Скорую". Как правило, это достаточно серьезные травмы, когда человек не может уже сам подняться. Но многие обращаются за помощью позже, в амбулаторные учреждения.

Медики сообщили, что на прошлой неделе был минимум один случай, когда травмы человеу нанесла упавшая сосулька. Травмы, к счастью, были не тяжелыми.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле отметила в Twitter, что сегодня и завтра сохраняется высокий риск травм и падений. "Если кто-то получил травму, звоните в "неотложку" и не забывайте оказывать помощь пострадавшему, дожидаясь бригаду", — публично призвала Ципуле.

"Если вы идете по льду, попробуйте имитировать походку пингвина — сместитесь немного вперед к центру тяжести, делайте небольшие шаги, не вытягивайте руки, как обычно, а держите их на небольшом расстоянии от своего тела, старайтесь держать равновесие! Носите подходящую обувь! Используйте дополнительно трости с зимними наконечниками", — такую рекомендацию дала глава Службы неотложной медицинской помощи.