Инцидент с дроном: приостановлена лицензия владельца на полеты повышенного риска

По инциденту с потерявшим управление дроном начато расследование, а владельцу беспилотника, предприятию UAVFactory, приостановлена лицензия на полеты повышенного риска, сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГС) Айвис Винцевс.

Он подтвердил, что пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемо летающий дрон принадлежит компании UAVFactory. "Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены", — сообщил Винцевс, добавив, что причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.

3 марта в поисках потерявшего управление дрона по просьбе АГС и ГАО Latvijas Gaisa satiksme участвует армейский самолет "Ан-2".

Министр сообщения Талис Линкайтс написал в Twitter, что из-за пропавшего дрона закрыто воздушное пространство международного аэропорта "Рига". Самолету авиакомпании SmartLynx, следовавшему по маршруту Урумчи — Рига, пришлось совершить незапланированную посадку в Таллине.

Вес дрона составляет 26 кг, он может летать еще около 90 часов.