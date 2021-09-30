Индексация пенсий 1 октября. Что нужно знать?

Ежегодно 1 октября в Латвии, если не случилась дефляция, проводится индексация или пересмотр размера пенсий. Цель индексации пенсий - защитить пенсионеров от падения покупательной способности и не допустить обесценивания довольствия пенсионеров. Насколько удачно государство справляется с этой функцией - вопрос отдельный. Delfi выяснил у кого и на сколько вырастут пенсии в этом году — отвечает Минблаг.

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Как будут индексироваться пенсии в этом году?

Индексации подвергнутся пенсии и доплаты, если они не превышают 470 евро. Если сумма пособия или пенсии превышает 470 евро, то проиндексируют только часть выделенной суммы — уже упомянутые 470 евро, остальная часть выплаты не изменится. Увеличение суммы пенсии будет зависеть как от ее размера, так и от размера доплаты и применяемого индекса. Исключение составляют политически репрессированные, люди с инвалидностью I группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — их пенсия, вне зависимости от размера, будет проиндексирована целиком.

Как образуется индекс, по которому пересчитываются пенсии?



Он складывается из реального индекса потребительских цен (проще говоря — инфляции) и процента от реального роста сумм страховых взносов с зарплаты. Размер страховых взносов с заработной платы — это финансовое понятие. Проще говоря, это сумма всех денег, из которых в течение года должны были быть уплачены взносы социального страхования.

Чтобы определить фактическое изменение суммы этих взносов в текущем году, ее сравнивают с размером суммы взносов в предыдущем году. Таким образом, получается индекс суммы взносов с заработной платы или показатель, характеризующий фактическое изменение размера заработной платы.

Чтобы определить реальное изменение размера соцвзносов с зарплаты в конкретный год, необходимо исключить влияние инфляции. В правилах Кабинета министров есть специальная формула расчета реального увеличения размера страховых взносов с заработной платы, в которой индекс взносов делится на индекс потребительских цен. В этом году при индексации пенсий по возрасту, как и в прошло, будут применяться разные индексы, которые зависят от накопленного страхового стажа. Чем больше трудовой стаж, тем выше индекс, а значит и больше прибавка к пенсии. Это устанавливает закон "О государственных пенсиях".



На сколько вырастет моя пенсия?



Если страховой стаж до 29 лет, то при индексации пенсий, помимо фактического индекса потребительских цен, будет учтено 50% реального увеличения размера страховых взносов с заработной платы, если с 30 до 39 лет, а также если человек работал во вредных и особо тяжелыми условиях — 60%, от 40 до 44 лет — 70%, а от 45 лет и более — 80%. Для людей со стажем менее 29 лет при пересмотре пенсии по возрасту будет применяться индекс 1,0423; при страховом периоде от 30 до 39 лет — индекс 1,0451; если страховой стаж от 40 до 44 лет — индекс составит 1,0479. А если страховой стаж составляет 45 лет и более, индекс будет больше — 1,0507.

Пример. Если размер пенсии по возрасту составляет 380 евро, то для пенсионера со стажем до 29 лет с этого года, размер октябрьской пенсии составит 396,07 евро (на 16,07 евро больше). Возьмем того же пенсионера, с трудовым стажем от 30 до 39 лет, и уже размер пенсии будет равняться т 397,14 евро (на 17,14 евро больше). Если страховой период 40 до 44 лет — выплатят пенсию в 398,20 евро (на 18,20 евро больше). А уж если человек проработал свыше 45 лет, пенсия увеличится до 399,27 евро (на 19,27 евро больше).

Индексированию подвергнутся надбавки к пенсиям по возрасту и инвалидности за один год стажа, начисленного до 31 декабря 1995 г. Для этой надбавки применят индекс фактических потребительских цен и 50% реального роста размера страховых взносов с заработной платы. При индексации доплаты индекс применят к 1,11 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 г. и к 1,67 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 г., если пенсия по возрасту, инвалидности назначена до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что к доплатам в 1,11 евро и 1,67 евро за каждый год страхования будет применен индекс 1,0423. В результате люди, получавшие 1,11 евро за каждый год стажа до конца 1995 года, впредь за тот же год получат 1,16 евро, а те, кто получал 1,67 евро, получат 1,74 евро.

Например, пенсионер, который получает пенсию по старости в размере 400 евро за общий страховой стаж 45 лет и надбавку в размере 27,75 евро (за 25 лет работы до конца 1995 года) с этого года получит пенсию по старости в размере 420,28 евро и надбавку к пенсии в размере 29 евро.

Однако стоит учесть, что из общей суммы пенсии и доплаты может вычитаться подоходный налог с населения, что уменьшит сумму, которую пенсионер получит на руки.

Как узнать, насколько увеличится пенсия каждого человека?

Размер своей пенсии можно узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любое отделение ГАСС (VSAA).

Должен ли пенсионер что-то делать сам, чтобы его пенсия проиндексировалась?

Нет, пенсионерам делать ничего не нужно. Индексация пенсий осуществляется Государственным агентством социального страхования (VSAA) и происходит автоматически — 1 октября каждого года. Это означает, что и в октябре этого года все, кто имеет право на пенсию, получат ее в уже проиндексированном виде. И не нужно беспокоиться о том, знает ли VSAA, сколько составит размер пенсии после индексации. В распоряжении VSAA есть все необходимые данные — пересчет происходит автоматически.

Все ли пенсии осенью вырастут в результате индексации?

Индексация пенсий распространяется на всех получателей пенсий по старости, пенсий по инвалидности, пенсий по возрасту и пенсий по случаю потери кормильца, которым они были назначены или пересчитаны до 30 сентября этого года.