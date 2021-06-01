Индийский штамм коронавируса за пять недель выявлен у девяти человек, один из них скончался
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За последние пять недель индийский штамм коронавируса в Латвии был выявлен у девяти человек, один из них умер, сообщил сегодня на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Индийский штамм обнаружен у шести латвийцев и трех иностранцев, которые долгое время не были за пределами Латвии. Ни один из этих случаев не был связан с поездками.

Средний возраст заболевших - 39 лет, самый молодой пациент находится в возрастной группе от 10 до 19 лет, а самый старший - в возрастной группе от 70 до 79 лет.

Перевощиков уточнил, что симптомы болезни присутствовали у всех девяти пациентов.

Индийский штамм коронавируса выявлен в Риге, Юрмале, Олайнском, Гаркалнском, Алсунгском и Баускском краях.

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