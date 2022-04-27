Индриксоне: единоразовое пособие для пенсионеров могут одобрить

Предложение Министерства благосостояния о единоразовом пособии для пенсионеров концептуально одобряемо — заодно нужно подумать о пособии и для других менее защищенных групп, например, для семей с детьми. Об этом агентству LETA сообщила депутат Сейма от Национального объединения и парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне.

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Министерство благосостояния предложило в декабре доплатить 200 евро сениорам, которые получают меньше 300 евро пенсии. Тем, кто получает больше 300 евро, планируют доплатить столько, чтобы общая сумма составила 500 евро.

Предложение министерства еще будет обсуждаться — в партии считают, что поддержку, которая компенсирует рост цен, нужно предоставить раньше, не дожидаясь конца года, объясняет Индриксоне. Политик также считает, что нужно следовать примеру соседних стран, и обсудить возможность снизить НДС на продукты питания.

Единоразовое пособие также нужно выплатить лицам, которые получают пособие по инвалидности и другим людям с низким уровнем дохода, например, жителям предпенсионного возраста, которым сложно найти работу, сказала Индриксоне. Также важно иметь ввиду тех, у кого из-за инфляции увеличились транспортные расходы на дорогу до работы, а до лета нужно решить об увеличении жилищного пособия для семей с детьми.

В правительстве уже договорились об индексации пенсий с 1 сентября — это станет ощутимой поддержкой для пенсионеров, поделилась Индриксоне.

На вопрос об увеличении минимальной зарплаты, политик ответила, что сейчас идут обсуждения с предпринимателями и организациями работодателей. Минимальную зарплату нужно повышать без резких скачков, а также нужно понимать, что государству и самоуправлениям понадобится финансирование, чтобы увеличить зарплаты, которые сейчас немного выше минимальных, считает Индриксоне.

Ранее сообщалось, что министр благосостояния Гатис Эглитис предложил в 2023 году увеличить размер минимальной зарплаты до 640 евро.