Индриксоне: правительство могло бы помочь в случае резкого подорожания отопления

В случае существенного повышения цен на отопление правительство могло бы оказать помощь поставщикам услуги, таким образом косвенно поддержав и домашние хозяйства, в интервью Латвийскому телевидению заявила кандидат на пост министра экономики Илзе Индриксоне.

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Политик подчеркнула, что одновременно нужно сохранить ощущение, что государство за всех все не заплатит и каждый должен сам позаботиться о своей энергоэффективности и снижении издержек. "Мы не можем наказывать жителей из-за того, что самоуправления не выполнили свое домашнее задание и в течение последних 20 лет не изменили способ отопления, продолжая надеяться на дешевый газ из России", - указала Индриксоне.

В свою очередь, говоря о возможном снижении ставки НДС на продукты с 21% до 5%, кандидат на должность министра экономики отметила, что данное предложение Минэкономики совместно с Минземледелия могли бы продолжать отстаивать в правительстве, хотя в коалиции большой поддержки эта идея на данный момент не имеет.

Индриксоне отметила, что это бы стало поддержкой для домашних хозяйств, так как продуктовая корзина составляет большую часть в бюджете семей. В то же время она указала, что снижение НДС не решит все проблемы, если цены на энергоресурсы будут тоже существенно расти.