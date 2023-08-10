Индриксоне: усиленная поддержка защищенных пользователей при оплате счетов за электричество должна быть сохранена

Усиленная поддержка при оплате счетов за электроэнергию для защищенных пользователей должна быть сохранена, сказала министр экономики Илзе Индриксоне в программе ЛТВ "Утренняя панорама".

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В настоящее время такая поддержка запланирована до 31 декабря 2023 года.

"Я обязательно предложу Министерству климата и энергетики и Министерству благосостояния оценить возможность расширения этой поддержки", — сказала Индриксоне.

Она также заявила, что тариф на электроэнергию должен соответствовать рыночной ситуации и реальным затратам, и об этом заботится регулятор. "Тарифы, безусловно, могут пересматриваться, и это нужно делать регулярно", — сказал министр, говоря о планах пересмотра только что вступивших в силу тарифов на распределение электроэнергии уже в декабре.

Индриксоне отметила, что при пересмотре тарифов необходимо проанализировать прогнозы цен на электроэнергию на будущий тарифный период, а также ситуацию с июля по декабрь текущего года.

При оплате счетов за электричество поддержка для нуждающихся или малообеспеченных домохозяйств (людей), для члена семьи, который ухаживает за ребенком с инвалидностью, лица с инвалидностью первой группы или его опекуна составляет 15 евро, для многодетных семей — 20 евро. На эту сумму уменьшается счет за электроэнергию, и уменьшение покрывается из государственного бюджета. В 2022 году в Латвии было около 90 000 защищенных пользователей.

С 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения. Влияние новых тарифов Sadales tīkls на конечную сумму счета зависит от параметров подключения и потребления и составляет от 5 до 18 евро и более.