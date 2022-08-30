Индриксоне: выравненные платежи за газ нужно сохранить до конца года

Необходимо предусмотреть возможность сохранения выравненных платежей за газ до конца года, во вторник в интервью программе 900 sekundes заявила министр экономики Илзе Индрикосне. Одновременно она призвала всех, кто может себе это позволить, уже сейчас платить за фактическое потребление газа.

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"Если говорить в целом, то каждый поставщик услуги сам может выбирать, каким образом он взимает плату за свои услуги с конечного потребителя", - указала Индриксоне. Одновременно она отметила, что Министерство экономики планирует установить возможность сохранить выравненные платежи до конца года - так как тариф утвержден до конца года. Соответствующие поправки Министерство экономики планирует внести в правила Кабинета министров.

В то же время министр отметила, что переход на расчеты за фактически потребленный газ желателен. "В какой-то момент расчет за фактическое потребление газа необходимо ввести, однако 1 мая это делать поздно, так как получится, что кому-то придется выплатить разницу, а кто-то должен будет сам доплатить. Это лучше делать своевременно. Я призываю всех, кто может себе это позволить, уже сейчас поменять порядок расчетов - то есть платить за фактическое потребление", - призвала Индриксоне.

По ее словам, Министерство обеспокоило также заявление Latvijas gāze о том, что компания планирует брать плату за рассылку счетов. "Меня больше беспокоит то, что Latvijas gāze сообщило, что будет выставлять счета и за отправку каждого счета брать деньги", - отметила она, добавив, что к счету, например, на 7 евро доплата за его доставку 2-3 евро - это несоразмерно много.

"Этот момент мы обязательно отрегулируем в правилах Кабинет министров и не допустим этой ситуации", - пообещала министр.