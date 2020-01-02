Индустрия азартных игр планирует поднять вопрос об отмене подоходного налога на выигрыши

Индустрия азартных игр в этом году планирует поднять вопрос об отмене подоходного налога с населения на выигрыши, сообщил агентству LETA президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс.

Также, по его словам, планируется завершить работу над основными принципами деятельности отрасли и начать искоренение нелегального сектора азартных игр.

"В 2018 году был изменен порядок применения налога к выигрышам, которые превышают 3000 евро, и это побуждает большую часть игроков выбирать нелегальных операторов. Большое количество нелицензированных операторов — проблема, с которой сталкиваются многие европейские страны. В Латвии в настоящее время они существуют только в интерактивном секторе, и мы надеемся, что, планируя развитие отрасли, совместно с властями сможем найти решения по сокращению серого сектора", — сказал Верземниекс.

Среди основных проблем 2020 года руководитель ассоциации также назвал отношения игорного бизнеса с самоуправлениями с учетом принятых Сеймом изменений в распределении налога на азартные игры.

"Так как в прошлом году несколько самоуправлений уже выразили желание не включать в планы развития своих территорий места для азартных игр, есть основания полагать, что такое распределение налоговых поступлений не мотивирует ни одно самоуправление разрешать на своей территории легальные игорные залы. Например, самоуправление Риги уже выразило готовность ликвидировать игорные залы на всей территории города, тем самым ликвидировав около 60% рынка", — отметил руководитель ассоциации.