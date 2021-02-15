Индустрия красоты: дайте работать или пособие 1200 евро плюс по 100 евро на каждого ребенка

Латвийская ассоциация специалистов по уходу за красотой и Латвийская ассоциация косметиков и косметологов объявили о намерении идти в суд, если не разрешат работать всем специалистам отрасли или пособие не поднимут до 1200 евро на человека плюс добавят по 100 евро на каждого ребенка. Свои намерения и подсчеты представители обосновали цифрами и фактами.

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На прошлой неделе Министерство экономики актуализировало тему открытия сферы услуг красоты — разработать требования, чтобы вернуть хотя бы гигиенические процедуры. Представители бьюти-отрасли были непреклонны — вернуться к работе должны все специалисты. Сегодня министр здравоохранения Даниэль Павлютс снова заявил, что заболеваемость слишком высока, чтобы пересматривать ограничения. Нельзя говорить о смягчениях, пока двухнедельная средняя заболеваемость не снизится до 200, а пока что у Латвии один из худших показателей в Евросоюзе.

Латвийская ассоциация косметиков и косметологов Ренате Рейнсоне возражает такой постановке вопроса. Ее аргументы: во Франции (где комендантский час) и Эстонии услуги красоты не отменяли не на день, в соседней Литве, где ситуация Covid-19 ненамного лучше, с 15 февраля услуги красоты возобновились. В Австрии салоны красоты вернулись к работе с 11 февраля, но у клиентов должен быть негативный тест на Covid-19…

В Латвии с этого года пособие по простою уже поднято с 300 евро года до 500-1000 евро плюс по 50 евро на ребенка. Поскольку большинство специалистов работали, как самозанятые или по патенту, то 90% получивших пособие должны довольствоваться минимумом в 500 евро. Притом что 90% специалистов — женщины, многие из которых одинокие мамы. Многие поставлены на грань нищеты и залезли в долги.

Как рассказали представители отрасли, еще прошлой весной у многих работников сферы красоты был негативный опыт общения со Службой госдоходов (СГД), за пособиями в этом году обратились меньше половины. Многие предпочли не связываться с государством и увести свои услуги в подполье, где гораздо труднее контролировать выполнение мер безопасности и ограничений.

Специалисты отрасли очень хотят работать, но если все же правительство против — представители индустрии требуют поднять пособие по простою. Вот как они подсчитали сумму в 1200 евро, необходимую для "достойного существования":

Основные потребности на одного человека (в месяц):

Продукты

Дом и коммунальные услуги

Транспорт

Связь

Медицинские услуги

Образование детей

Домашние принадлежности

Индивидуальные средства защиты

Всего: минимум — 500 евро

Профессиональные издержки (в месяц):

Аренда коммерческого помещения — 250-350 евро

Кредиты-лизинки на аппаратуру — 300-600 евро

Профессиональные, индивидуальные защитные средства, косметика, вспомогательные материалы — 200 евро

Всего: минимум — 600 евро

В качестве веского аргумента глава Латвийской ассоциации специалистов по уходу за красотой Сабине Улберте привела таблицу компенсаций за транспорт депутатам за декабрь-2020 (в условиях "удаленки"):

Гундарс Даудзе — 749 евро

Янис Кришанс — 737 евро

Мартиньш Штейнс — 723 евро

Эдгарс Куцинс — 721 евро

Янис Тутинс — 694 евро

Янина Курсите — 639 евро

Виталий Орлов — 671 евро

Янис Дуклавс — 670 евро

Рамона Петравича — 609 евро.

В преддверии Рождества в Латвии запретили все услуги красоты. Последними "под нож" ограничений попали парикмахеры, их коллеги — косметологи, татуировщики, мастера маникюра и пирсинга — остались без работы еще раньше.

О том, как накалялась ситуация в сфере красоты, портал Delfi подробно рассказал ЗДЕСЬ.