Индустрия красоты: непонятно, зачем нужны новые критерии эпидемиологической безопасности

Индустрия красоты недоумевает, зачем разрабатывать новые критерии ограничений по Covid-19, учитывая, что они уже разработаны и переданы в компетентные органы в прошлом году, заявили агентству LЕТА представители отраслевых ассоциаций.

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Они добавили, что после принятого на прошлой неделе постановления премьер-министра о разработке критериев работы индустрии красоты Министерство здравоохранения еще не обращалось к представителям отрасли.

Президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте напомнила, что впервые критерии эпидемиологически безопасной работы в этой сфере были разработаны еще в марте прошлого года — после того, как в стране впервые было введена чрезвычайная ситуация из-за "Covid-19. Эти требования были очень точными — какого стандарта должны быть маски, какие дезинфицирующие средства.

В соответствии с этими требованиями отрасль работала с весны прошлого года по ноябрь, когда требования безопасности были дополнительно расширены.

"Все это было отправлено в Минздрав, Инспекцию здравоохранения, Центр профилактики и контроля заболеваний. Вопрос в том, где теперь эти дополнения? Что именно нужно добавить сейчас?" — интересуется Улберте.

После заявления Кариньша Минздрав не обращался в ассоциацию, но она связалась с министерством сама.

Улберте добавила, что не слышала ни об одном случае заражения клиента или работника в салонах красоты.

Президент Ассоциации косметологов Ренате Рейнсоне также обратилась на прошлой неделе в Минздрав и предложила свою помощь. Как и Улберте, она недоумевает, чем еще можно дополнить уже разработанные критерии.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил Министерству здравоохранения в сотрудничестве с представителями индустрии красоты разработать критерии для эпидемиологически безопасной деятельности отрасли в долгосрочной перспективе.