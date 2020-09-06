Инфекции, профилактика, "удаленка". Covid-19: что нас ждет осенью

Осенний сезон в Латвии связан с ростом заболеваемости гриппом, однако в этом году вместе с гриппом сохраняется и риск заразиться Covid-19. Симптомы обеих болезней очень похожи, поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики. Об этом Delfi заявила представитель Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

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По словам Араи, прививки против гриппа играют очень важную роль. Особенно это касается людей, которые входят в группу риска: беременных, маленьких детей, пациентов с хроническими болезнями, а также тех, кто старше 65 лет. "Полезно было бы поговорить с семейным врачом по поводу мер профилактики - он лучше всех знает состояние здоровья своего пациента", - заявила представитель SPKC.

При этом Арая признает, что заболеваемость инфекционными заболеваниями невозможно прогнозировать. Вакцинация позволяет при постановке диагноза с большей вероятностью исключить определенное заболевание. Это особенно важно в случае с Covid-19 и гриппом, поскольку симптоматика обоих заболеваний похожа.

В данный момент Латвия остается в нижней части европейского списка по количеству случаев заражения Covid-19. Ранее директор департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков заявил, что в течение двух недель Латвия сохраняет самый низкий показатель заболеваемости - 4,2 случая на 100 000 жителей в течение двух недель. В среднем по ЕС этот показатель вырос до 46 случаев на 100 000 жителей. "Фактически, наш показатель в десять раз ниже, чем в среднем по ЕС", - отметил Перевощиков.

Главным источником заражения в Латвии остаются путешествия - их доля среди всех открытых случаев составляет 33%, заявил Перевощиков. Чаще всего эти случаи связаны с возвращением из Великобритании, Украины, России, Эстонии и Франции.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис ранее заявил, что самым большим риском распространения Covid-19 осенью могут стать вузы и активность студентов вне учебы. "Активная жизнь студентов стала важной причиной передачи вируса во многих странах", - отметил он и выразил надежду, что вузы по возможности продолжат удаленное обучение.