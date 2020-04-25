Инфекционист BKUS рассказала, как дети переносят коронавирус в Латвии

С момента начала распространения коронавируса в Латвии в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) были доставлены четыре ребенка с Covid-19. НИ у одного из них болезнь не протекала в тяжелой форме — только легкая и средней тяжести, рассказала Delfi инфекционист BKUS Даце Завадска. Правда, число заболевших детей больше, чем доставленных в больницу.

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"Симптомы детей похожи на те, что проявляются у взрослых — повышенная температура и симптоматика верхних дыхательных путей, но болезнь протекает определенно легче. У нас таких случаев не было, но в литературе описаны случаи, когда болезнь проявляется симптоматикой кишечного тракта", — рассказала инфекционист.

Самый юный пациент BKUS с Covid-19 — младенец с легкой формой болезни, самый старший — подросток с симптомами средней тяжести. Еще один пациент был возраста начальной школы (о том, как он заболел, в интервью Delfi рассказал его дедушка — читать здесь). Сейчас госпитализированы двое, но они пришли и ушли, в одном случае они провели в больнице считаные часы. Их размещали в обычное отделение, но, конечно, в отдельные от остальных пациентов помещения. Их лечение проводит персонал в особой экипировке, но интенсивная терапия им не нужна.

Обычно дети — главные пособники быстрого распространения инфекции, поэтому большинство ограничительных мероприятий — прекратить контакты детей между собой. Опыт многих стран и BKUS показал, что большинство детей инфицировались от взрослых. Вылечились ли принятые в больницу дети, врач не знает — два негативных анализа были, но впоследствии таких пациентов перенимает семейный врач.

Данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) показывают, что всего в Латвии позитивные тесты на Covid-19 были получены у 18 детей до 9 лет (7 девочек и 11 мальчиков) и у 33 детей и молодых людей до 19 лет (19 девочек и 14 мальчиков).

Распределение пациентов с подтвержденным тестом на Covid-19 по возрасту и полу (красных — женщины, синий — мужчины) отражено в графике SPKC.

Foto: Ekrānšāviņš no spkc.gov.lv

По данным Национальной службы здравоохранения, дети до 9 лет были тестированы на Covid-19 с негативным результатом в 869 случаях, а до 19 лет — в 1075 случаях.

В целом во всем возрастных группах в Латвии проведено 45 743 анализов на Covid-19 и выявлено 804 зараженных. В том числе 20 — за вчерашний день. За время пандемии в Латвии от Covid-19 вылечилось 267 человек и 12 умерли.