Инфекционист: цель — добиваться соблюдения требований по ограничению Covid-19
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Нужно добиваться, чтобы большая часть латвийского общества соблюдала требования по ограничению Covid-19, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Oн упомянул Чехию, Венгрию и Грузию, которые из образцовых государств практически за месяц дошли до катастрофической ситуации. "И в основном это происходит потому, что большая часть общества серьезно не воспринимает эти небольшие ограничения", — сказал Думпис.

В то же время видно, что Эстонии и Норвегии состояние удалось стабилизировать. Также хорошо обстоят дела в Сингапуре и Южной Корее. "Так что рецепты известны, главное — это сотрудничество", — сказал инфекционист.

По его словам, латвийцы должны понимать, что правила распространяются на всех. Ограничения вводятся не потому, что кто-то хочет уничтожить латвийский спорт, а потому, чтобы через три недели занятия спортом могли продолжаться.

Думпис подчеркнул, что в правилах нельзя предусмотреть и запретить все, поэтому он призывает людей думать самим, например, не устраивать вечеринки, в том числе детские праздники.

Представитель Минздрава подчеркнул, что за последние недели в Латвии выявлены крупные вспышки, и причиной часто является тот факт, что не были соблюдены меры безопасности, дистанцирование и т.д.

Маленькие вспышки, принимая во внимание то, что границы открыты, будут и в дальнейшем, но больших вспышек допускать нельзя, подчеркнул инфекционист.

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