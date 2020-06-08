Инфекционист: Чаще всего люди заражаются новым коронавирусом в помещениях

9 июня закончится режим чрезвычайной ситуации в Латвии, но ограничения останутся. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис в эфире LTV сказал, что ограничения нужны, так как чаще всего заражение SARS-CoV-2 происходит в помещениях.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

На фоне других стран, ситуация в Латвии хорошая, но Думписа беспокоит, что чаще всего заражение происходит в помещениях:

“Поэтому думая об отмене чрезвычайной ситуации, нам надо быть внимательными, так как эпидемиологическая ситуация для медицинских работников по-прежнему напряженная”, - сказал инфекционист. По его мнению, юридическое определение чрезвычайной ситуации не соответствует нынешней ситуации, но Думпис предостерег от излишнего оптимизма насчет увеличения числа людей, которые могут собираться в помещениях.

Больше всего люди рискуют заразиться, разговаривая друг с другом, чихая и участвуя в массовом пении. По мнению инфекциониста, летом скорее надо думать о том, чтобы разрешить людям собираться вне помещений.

Думпис отметил, что наука в борьбе с Covid-19 быстро продвинулась вперед. Латвия полученные знания использует, чтобы подготовиться к осеннему и зимнему периоду. В стране появилась быстрая система тестирования, возможность распознать места заражения и укреплена работа больниц.

Как ранее сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), после отмены ЧС ряд ограничений могут остаться в силе до конца года. В их числе - требование соблюдать дистанцию в определенных местах.