Инфекционист: COVID-19 не является тяжелой болезнью, можно принимать менее агрессивные решения

Италия является примером, как не стоило реагировать на распространение коронавируса COVID-19, в эфире “Delfi TV с Янисом Домбурсом” сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). В свою очередь, инфекционист Людмила Виксна указала, что Латвия может пока не принимать агрессивных решений.

Винькеле указала, что прежде чем принимать политические решения, необходимо выслушать инфекционистов и эпидемиологов. В то же время в некоторых странах политики поддались давлению общества. В качестве примера она привела Италию:

“Не надо было заменять реальный мониторинг [болезни] на псевдошаги в виде измерения температуры в аэропорту”, - сказала Винькеле. Она отметила, что благодаря измерению температуры итальянцы выловили двух людей с повышенной температурой, которые не были инфицированы COVID-19, но притом упустили первый случай заражения в стране. Похожие результаты измерение температуры дало в Литве, где удалось выловить одного заболевшего - у него было пищевое отравление.

Говоря об ограничениях передвижения, Винькеле подчеркнула, что Латвия - это часть ЕС. Одной из основных ценностей ЕС является свобода передвижения. Поэтому страна не может без основания ограничить это право. Она отметила, что в этом случае Минздрав пытается сохранить баланс между вопросами здоровья общества и экономики.

Инфекционист Людмила Виксна считает, что в обществе мало говорят о том, что это заболевание не является тяжелым. “Мы можем быть менее агрессивны в своих решениях. Я не политик, но понимаю, что если рухнет экономика, то у меня не будет денег”, - сказала врач. Виксна отметила, что инфекционисты заинтересованы в том, чтобы вирус распространялся медленно и в обществе было как можно больше переболевших людей с антителами - они больше не смогут заразиться вирусом и распространять его.

Домбурс задал гостям вопрос, уверены ли они, что все люди, помещенные на карантин, его соблюдают. Эксперты указали, что семейные врачи обязаны ежедневно связываться с людьми на карантине и узнавать об их состоянии здоровья. Тем не менее “никто не ставит охрану у дверей”, отметил эпидемиолог Юрий Перевощиков. В свою очередь, Винькеле указала, что Латвия не может вводить никакие штрафные меры для людей, кто мог заразиться вирусом. Это заставит их прятаться, что рано или поздно приведет к большей вспышке заболевания.

Как уже сообщалось, в Латвии всего были зафиксированы восемь случаев заражения COVID-19. Семь из заболевших 29 февраля отправились на один и тот же итальянский курорт, где проживали в одной гостинице. Всего в туристической группе было 19 человек. Все они находятся на карантине. У большинства больных заболевание протекает в легкой форме и только один пациент госпитализирован для наблюдений.