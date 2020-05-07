Инфекционист: хотя заболеваемость Covid-19 снижается, бдительности терять нельзя

Xотя заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, бдительности терять нельзя, заявил агентству LETA главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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Он отметил, что в настоящее время распространение Covid-19 в Латвии в большей мере происходит очагами, а это свидетельствует о том, что все случаи заболевания не выявляются, поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительности.

"Если долго остается не замеченным начало вспышки, число случаев заражения может резко увеличиться", — предостерег медик.

Думпис отметил, что для инфекционных болезней характерно распространение в виде очагов, которые могут появиться в разных местах. Поэтому в настоящее время основная задача — вовремя выявлять новые вспышки и контактных лиц. "Чем более локализованы такие вспышки географически, тем легче их обнаружить и ограничить", — сказал он.

С учетом того, что в последние дни большинство тестов на Covid-19 проводится в различных учреждениях и конкретных целевых группах, количество выявленных случаев напрямую не зависит от количества тестов, а скорее от того, насколько целенаправленно они проводятся, отметил эксперт.