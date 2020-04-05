Инфекционист: коронавирус ищет и находит места скопления людей

Во то время, когда люди стараются соблюдать режим социального дистанцирования, вирус ищет и находит места, где долго вместе находится множество людей, например, больницы, приюты, пансионаты, тюрьмы, армия, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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"Ограничение заболевания в таких обстоятельствах является особенно сложным, поэтому важно, чтобы работники таких мест максимально мобилизовались", - отметил инфекционист.

За последнее время стало известно о нескольких случаях обнаружения заболевания Covid-12 в лечебных учреждениях, пансионатах и в приюте.

В четверг в центре социальной опеки о реабилитации Eleja в Елгавском крае коронавирус подтвержден у четырех человек: у трех работников и одного постояльца центра. В центре опеки Allaži у одной работницы также выявлен Covid-19.

В мужском приюте "Синий крест" Covid-19 обнаружен у 30 человек. В Латвийском онкологическом центре это заболевание констатировано у двух пациентов, двух врачей и одного работника.

По состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Латвии инфекция подтверждена у 509 человек.