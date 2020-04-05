Инфекционист: коронавирус ищет и находит места скопления людей

Во то время, когда люди стараются соблюдать режим социального дистанцирования, вирус ищет и находит места, где долго вместе находится множество людей, например, больницы, приюты, пансионаты, тюрьмы, армия, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
"Ограничение заболевания в таких обстоятельствах является особенно сложным, поэтому важно, чтобы работники таких мест максимально мобилизовались", - отметил инфекционист.
За последнее время стало известно о нескольких случаях обнаружения заболевания Covid-12 в лечебных учреждениях, пансионатах и в приюте.
В четверг в центре социальной опеки о реабилитации Eleja в Елгавском крае коронавирус подтвержден у четырех человек: у трех работников и одного постояльца центра. В центре опеки Allaži у одной работницы также выявлен Covid-19.
В мужском приюте "Синий крест" Covid-19 обнаружен у 30 человек. В Латвийском онкологическом центре это заболевание констатировано у двух пациентов, двух врачей и одного работника.
По состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Латвии инфекция подтверждена у 509 человек.
Distancēšanās laikā vīruss meklē un atrod vietas, kur ilgstoši kopā uzturas daudzi cilvēki: slimnīcas, patversmes, pansionāti, cietumi, armija utt. Slimības ierobežošana šādos apstākļos ir īpaši grūta, tāpēc svarīgi, lai visi šajās vietās strādājošie ir ļoti mobilizējušies.— Uga Dumpis (@udumpis) April 4, 2020