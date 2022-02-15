Инфекционист: Латвии не надо спешить с отменой ковид-ограничений

В Латвии не следует слишком спешить с отменой ограничений, введенных для сдерживания роста заболеваемости Codid-19, заявил Уга Думпис, инфекционист Клинической университетской больницы П.Страдиня, в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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По словам специалиста, Латвия по-прежнему находится на восходящей части волны штамма "омикрон". "Вероятно, можем говорить какой-то стабилизации распространения болезни среди детей, но даже в этой возрастной группе кривая вниз не идет. Следует ожидать момента, когда заболевание начнет активнее распространяться среди людей старшего возраста", - пояснил Думпис.

В таких обстоятельства следовало бы еще около недели подождать с отменой ограничений, в том числе и для детей, полагает инфекционист. Он отмечает, что с учетом опыта соседних стран, кривая распространения Codid-19 может переломиться примерно через полторы недели. Но это только предположение, и в реальности динамика может быть иной.

Думпис сказал, что политики принимают решение об отказе от ограничений не с учетом медицинских соображений или эпидемиологической безопасности, но исходя из другой мотивации.

Главная проблема в связи с Covid-19 - это жители, которые вообще не вакцинировались или не сделали бустерную прививку, поскольку для них высоки риски на тяжелое течение болезни, пояснил специалист. Он также отметил, что штамм "дельта" не пропал из Латвии, и в больницах много пациентов с "дельтой" находится в тяжелом состоянии.

Думпис прогнозирует, что осенью с большой степенью вероятности стоит ожидать новую волну коронавируса. Возможно, будет распространяться новый вариант вируса, и соответственно вакцинация может снова стать актуальной.