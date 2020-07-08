Инфекционист: латвийцы должны оценить необходимость посещать вечеринки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, поэтому жители Латвии должны соблюдать ограничения и оценить необходимость посещать вечеринки и встречаться с людьми, вернувшимися из-за границы, сообщила агентству LETA главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Думпис считает, что на данный момент главным эпидемиологическим риском является "импорт" заболевания из-за границы. Другим фактором риска является посещение вечеринок и баров, что "в Латвии идет полным ходом".

Специалист указал, что несмотря на рост заболеваемости в последние два дня, пока еще рано говорить о введении новых ограничений, так как сейчас важно ответственно соблюдать существующие ограничения. По словам Думписа, рост заболеваемости связан с локальными вспышками и до тех пор, пока эпидемиологи могут отследить путь заражения, ситуация будет под контролем. Вспышка еще не говорит о критической ситуации, однако учитывая опыт Балканских стран, надо быть осторожными.

"Если смотреть на Хорватию и Сербию, где больше 100 заболевших в день уже долгое время, нам надо понимать, что это может произойти и у нас, если мы вовремя не среагируем. Главное, не ужесточать, а соблюдать существующие ограничения, так как они до сих пор в силе и это единственное, что на самом деле работает. Люди должны передумать посещать вечеринки и встречаться с теми, кто вернулся из-за границы", — сообщил Думпис.

Говоря о влиянии Лиго на распространение коронавируса, Думпис сказал, что люди в целом "не так уж хорошо себя вели", однако нынешняя вспышка не связана с праздником. Если бы продолжалась внутренняя передача вируса, то Лиго оставило бы куда более существенный след на статистике.

Как уже сообщалось, в последние два дня в Латвии регистрируют по семь новых случаев заболевания коронавирусом в день. Многие случаи связаны с посещением ресторанов Aqua Luna и Riviera.