Инфекционист: массовое ношение масок не имеет огромного эффекта в борьбе с распространением заболеваний

Опыт отдельных стран свидетельствует о том, что массовое ношение масок не дает большого эффекта в борьбе с распространением заболеваний, хотя в отдельных ситуациях использование масок в общественных местах является обоснованным, заявил главный инфекционист министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Думпис пояснил, что в Латвии маски массово используются в ситуациях, когда нарушается двухметровая социальная дистанция, поэтому министерство здравоохранения рекомендовало носить маски медикам и пациентам, когда они контактируют с медработниками.

Клиническая университетская больница П.Страдиньша ежедневно использует несколько тысяч масок, чтобы создать дополнительный барьер между персоналом и пациентом. Сейчас количество масок является достаточным, а их качество отвечает требованиям, отметил специалист.

На вопрос о необходимости пользоваться масками широкими слоями общества, Думпис ответил, что использование масок за пределами больниц в последние месяцы стало предметом дискуссии среди специалистов. Общий вывод выглядит следующим образом: массовое ношение масок очень серьезно зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Например, в Италии, Франции, Великобритании и США число заболевших Covid-19 очень велико, но членам семей необходимо иногда ходить в магазин или выходить на улицу, поэтому в такой экстремальной эпидемиологической ситуации ношение масок является обоснованным. Но если люди соблюдают дистанцию в два метра, то в конкретных местах для использования масок нет оснований.

В ситуациях, когда соблюдать дистанцию невозможно, например, в магазинах или переполненном транспорте, маски можно использовать, признал Думпис.

"Но еще раз уточню: [массовое ношение масок] происходит в более серьезной эпидемиологической ситуации. Например, в Словакии две недели назад ношение масок стало обязательным. Эпидемиологические показатели в Словакии до введения обязательности масок были лучше, чем в Латвии, но (..) как мы видим на примерах других стран, такого огромного эффекта массовое использование масок не приносит, и вряд ли принесет", - подчеркнул специалист.

Руководитель института безопасности труда и здоровья среды Рижского университета Страдиньша Ивар Ванадзиньш сказал, что у исследователей нет единого мнения об эффективности массового ношения масок. В нынешней ситуации латвийскому обществу требовалось бы примерно полмиллиона масок в день. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в основном пользоваться масками в сфере медицины, социального ухода и других зонах высокого риска.

Ванадзиньш напомнил, что маски являются одноразовыми, и есть отвратительные примеры, когда маску "засовывают в карман, кидают на сидение автомобиля, а затем трогают грязными руками". Такое обманчивое ощущение безопасности несет в себе риск.