Инфекционист: наблюдения свидетельствуют, что Латвия достигла высшей точки кривой заболеваемости Covid-19

Рост количества случаев смерти и относительно одинаковое в течение недели количество госпитализированных и тяжелобольных пациентов может свидетельствовать о том, что достигнута высшая точка кривой заболеваемости Covid-19, заявил агентству LETA главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

"Однако это не означает, что мы достигли пика и в дальнейшем кривая пойдет вниз", — сказал представитель Минздрава. По его словам, скорее всего, заболеваемость какое-то время будет сохраняться на прежнем уровне.

В то же время Думпис предполагает, что в случае, если предыдущая стратегия тестирования не была полностью эффективной, можно ожидать даже небольшого прироста случаев госпитализации.

Комментируя тенденции заболеваемости Covid-19 на этой неделе, эксперт Минздрава отметил, что количество новых пациентов оставалось таким же, как и неделей ранее. Это означает, что распространение инфекции продолжается, но она находится под контролем.

В то же время тревожит то, что до сих пор появляются новые случаи среди медицинских работников, сказал он.

"Нужно расширять объемы и географию тестирования, чтобы мы были полностью уверены в том, что выявляем большую часть пациентов", — сказал Думпис, отметив, что такой подход позволит лучше планировать ожидаемые объемы госпитализации и дальнейшие долгосрочные меры по ограничению инфекции.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в стационаре умер еще один пациент с Covid-19, а в целом в Латвии скончались 12 больных новым коронавирусом.

В предыдущие сутки в Латвии сделано 2039 тестов на Covid-19, заболевание обнаружено у шести человек.

В целом проведено 43 080 тестов на новый коронавирус, общее количество заболевших составляет 784 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, в течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19, в целом на лечении в больницах находятся 40 пациентов. У 34 человек заболевание средней тяжести, шесть находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 74 пациента, общее количество выздоровевших составляет 133 человека.