Инфекционист: не стоит бросать вызов судьбе, но маски в общественном транспорте могут отменить

Несмотря на то, что пять дней подряд в Латвии не было обнаружено новых случаев заражения коронавирусом, нужно учитывать — были государственные праздники, поэтому многие медицинские учреждения и семейные врачи не работали. Об этом, как сообщает Rus.Lsm.lv, предупредил в интервью Латвийскому радио главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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"Я настроен оптимистично, но нужно подождать еще пять дней, чтобы сделать выводы", — отметил Думпис. Если в ближайшие дни число заражений будет небольшим, то можно утверждать, что ситуация действительно стабильна и в Латвии нет внутренней угрозы. В таком случае опасность в основном будет исходить из-за рубежа, поскольку там положение ухудшается.

Если ситуация улучшится, то можно подумать об отмене некоторых ограничений. Впрочем, они уже минимальны, и, например, масштабные мероприятия в помещениях все еще не следует проводить, подчеркнул Думпис. В то же время можно обсудить обязательное использование масок в общественном транспорте, если число заболеваний невелико, а риски малы.

"Следует понимать, что была проделана большая работа, чтобы сделать Латвию безопасной страной, поэтому не стоит бросать вызов судьбе", — говорит инфекционист.

В преддверии праздников Думпис уже заявлял, что опасается ситуации, когда после Лиго вспышек заболевания станет больше. Несколько зараженных могут легко инфицировать десятки людей, если не будут соблюдаться меры предосторожности.

Ситуация очень нестабильна, подчеркнул медик, напомнив, что уже есть страны, где началась вторая волна Covid-19 и приходится вновь вводить ограничения.

Думпис напомнил, что риск заразиться Covid-19 выше всего в закрытых помещениях и при тесном общении людей, а самым эффективным средством борьбы с заражением является дистанцирование.

Что касается хороших новостей, то есть надежда, что до конца года появятся вакцины от Covid-19, хотя уверенности в их действенности нет, отметил представитель Минздрава.