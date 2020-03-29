Инфекционист: неделя прошла спокойно, но неблагоприятные тенденции уже появляются

Хотя эта неделя по показателям заболеваемости Covid-19 была относительно спокойной, ранее прогнозировавшиеся неблагоприятные тенденции уже появляются, пишет в Twitter главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

Критически важно, чтобы в больницах и пансионатах все максимально мобилизовались и пересмотрели свой повседневный распорядок, в том числе частоту ненужных контактов с коллегами, отметил он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено еще 42 новых случая заболевания Covid-19, в целом инфицировано 347 человек.

Пробы на Covid-19 взяты еще у 1046 человек, с начала эпидемии анализы на вирус сдали 13 805 человек.

В настоящее время госпитализированы 24 человека с Covid-19. У 21 человека заболевание средней тяжести, у трех пациентов болезнь протекает тяжело — у них развилась пневмония.

На этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.