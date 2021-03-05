Инфекционист: новый штамм Covid-19 распространяется и среди детей
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Международные исследования показали, что новый штамм Covid-19 успешно распространяется среди маленьких детей, в отличие от прежних штаммов вируса, в эфире LTV сообщил инфекционист Уга Думпис, передает LETA.

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Поэтому, если возникнут большие вспышки в детских садах и школах, дети смогут заразить членов семьи и будут поддерживать эпидемию, хотя раньше были пассивными участниками процесса, сообщил Думпис. Он прогнозирует, что март будет очень сложным, так как более заразный вид коронавируса распространяется в нескольких регионах и его доля будет расти.

Инфекционист подчеркнул, что надо будет реагировать незамедлительно, если будет замечен рост заболеваемости. Думпис выразил надежду, что Министерство здравоохранения уже разрабатывает план действий на случай, если распространенность более заразного штамма вырастет.

По его мнению, нужно ввести более строгие требования к удаленной работе, а также ужесточить требования безопасности на рабочих местах. “Возможны и ограничения на перемещение или закрытие детских садов, например, оставив только специальные группы”, - указал Думпис.

Он подчеркнул, что не столь важно, насколько строги ограничения, как соблюдение этих ограничений. Многим странам удалось взять под контроль распространение нового штамма коронавируса. Думпис ещё раз повторил, что необходимо снизить контакты в помещениях. Он уверен, что значительная часть людей, не знающих, где заразились, получили вирус на рабочих местах.

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