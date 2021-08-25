Инфекционист о распространении в Латвии Covid-19: хороших новостей насчет осени нет

Основываясь на прогнозе ожидаемого распространения Covid-19 в Латвии в ближайшие месяцы, насчет осени никаких хороших новостей нет, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) инфекционист Уга Думпис.

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По словам инфекциониста, к сожалению, очевидно, что заболеваемость Covid-1" в Латвии будет расти, вопрос только в "размере волны", который невозможно предсказать. Соответственно, задача государства — обеспечить, чтобы массовая заболеваемость не происходила одновременно, например, за счет снижения наибольших рисков распространения инфекции, которые есть в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Думпис неоднократно подчеркивал, что самая большая проблема в Латвии в борьбе с Covid-19 — это низкий охват вакцинацией. Те, кто не привит, с большой вероятностью в этом зимнем сезоне заразятся Covid-19, прогнозирует эксперт.

Специалист признал, что дельта-вариант Covid-19, в отличие от предыдущих, также заражает и привитых, но в любом случае вакцинированные значительно лучше защищены от течения тяжелого заболевания, госпитализации и смерти.

Думпис отметил, что группы риска Covid-19 не изменились: это по-прежнему пожилые люди, хронические больные, людьми с повышенным давлением и весом и т.д. Он также обеспокоен увеличением распространенности Covid-19 среди молодых людей, как потому, что у некоторых детей есть тяжелые заболевания, так и потому, что они могут передать инфекцию людям из группы риска.

Эксперт не считает, что вакцинация детей от Covid-19 будет обязательной, к тому же результаты различных исследований в этой области все еще ожидаются, например, можно ли вакцинировать детей меньшими дозами вакцин или появятся ли новые вакцины, предназначенные именно для детей.

Однако в целом, полагает Думпис, вакцинация детей — это не то, на чем надо сосредоточиться в данный момент, потому что ключом по-прежнему является достижение более высокого охвата вакцинацией среди взрослых, которые подвергаются большему риску.

Инфекционист поддерживает еженедельное тестирование в школах, хотя и считает, что оно могло бы проводиться еще чаще, но и раз в неделю оно даст более широкое представление о распространенности Covid-19 в семьях с детьми, то есть в обществе в целом.

На вопрос, что его удивило в кампании против вакцинации которую проводили разные группы общества, Думпис сказал, что он удивлен почти всем, но было абсурдно видеть среди представителей организаторов кампании вакцинированных от коронавируса людей.