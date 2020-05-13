Инфекционист о тестах на антитела к Covid-19: они не должны быть доступны обществу

За последние дни латвийские частные лаборатории стали предлагать возможность пройти тест на наличие антител к Covid-19. Если тест выявит данные антитела в организме клиента, это должно означать, что человек уже переболел коронавирусом. Однако опрошенная передачей "Панорама" Латвийского телевидения инфекционист клиники им. Страдиня Айя Вилде отмечает, что возможность сделать данный тест может оказать латвийцам плохую услугу.

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"На мой взгляд, эти тесты не должны быть доступны для общества. Помните, что обычно все анализы назначает врач. У него есть соответствующее медицинское образование, поэтому он отдает отчет в том, для чего именно назначает пройти тот или иной тест, и как следует интерпретировать результаты этого теста", — пояснила она.

В случае, когда человек самовольно идет и в частном порядке получает на руки результаты какого-либо теста, есть вероятность, что данные результаты он как неспециалист может воспринять неправильно и, соответственно, начать вести себя неправильно.

Например, если тест выявил у человека наличие антител к Covid-19, у него может возникнуть "обманчивое ощущение безопасности". Полагая, что теперь его организм уже устойчив к вирусу, он может перестать соблюдать определенные ограничения, заразиться снова и таким образом заразить по незнанию еще многих людей. Кроме того, следует понимать, что тест может оказаться и ложноположительным. В таком случае ситуация становится еще более опасной.

"Людям точно не стоит идти самим и делать данный тест", — заключила инфекционист.