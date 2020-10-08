Инфекционист: ограничения больше не будут такими, как весной
Foto: LETA

Если в Латвии начнется бесконтрольное распространение Covid-19, то правительство должно будет ввести более строгие ограничения собраний, однако они не будет такими, как весной, сообщил агентству LETA главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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“Не исключено, что в ситуации, где будем наблюдать неконтролируемое распространение вируса по всей стране и резко увеличится число пациентов в больницах, надо будет ввести новые, более строгие ограничения собраний”, - сказал Думпис, добавив, что ограничения не будут такими, как весной, так как сейчас понимание того, как распространяется вирус намного лучше.

Кроме того, в мире улучшились результаты лечения пациентов с Covid-19, так как врачи лучше понимают когда надо давать кортикостероиды и другие лекарства, сказал инфекционист. В отличие от весны, сейчас медикам лучше доступны средства индивидуальной защиты.

Думпис считает, что нынешняя тактика по выявлению очагов заболевания дает хороший эффект, но стоит считаться с тем, что могут быть временные локальные ограничения. Сейчас важнее всего по сути соблюдать существующие ограничения, указал инфекционист.

Как уже сообщалось, 8 октября было выявлено рекордное количество новых случаев заболевания Covid-19 - 109. По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), трое больных заразились за границей - в Германии, Великобритании и Польше. 65 лиц заразились из известных эпидемиологам источников, а путь заражения 41 человека уточняется. Большинство случаев были констатированы в Курземе.

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