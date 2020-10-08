Инфекционист: ограничения больше не будут такими, как весной

Если в Латвии начнется бесконтрольное распространение Covid-19, то правительство должно будет ввести более строгие ограничения собраний, однако они не будет такими, как весной, сообщил агентству LETA главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

“Не исключено, что в ситуации, где будем наблюдать неконтролируемое распространение вируса по всей стране и резко увеличится число пациентов в больницах, надо будет ввести новые, более строгие ограничения собраний”, - сказал Думпис, добавив, что ограничения не будут такими, как весной, так как сейчас понимание того, как распространяется вирус намного лучше.

Кроме того, в мире улучшились результаты лечения пациентов с Covid-19, так как врачи лучше понимают когда надо давать кортикостероиды и другие лекарства, сказал инфекционист. В отличие от весны, сейчас медикам лучше доступны средства индивидуальной защиты.

Думпис считает, что нынешняя тактика по выявлению очагов заболевания дает хороший эффект, но стоит считаться с тем, что могут быть временные локальные ограничения. Сейчас важнее всего по сути соблюдать существующие ограничения, указал инфекционист.

Как уже сообщалось, 8 октября было выявлено рекордное количество новых случаев заболевания Covid-19 - 109. По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), трое больных заразились за границей - в Германии, Великобритании и Польше. 65 лиц заразились из известных эпидемиологам источников, а путь заражения 41 человека уточняется. Большинство случаев были констатированы в Курземе.