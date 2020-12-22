Инфекционист: отмена рейсов в Великобританию не спасет Латвию от нового штамма

Запрет на пассажирское сообщение с Великобританией не спасет Латвию от нового, более заразного, штамма коронавируса, но отсрочит его появление. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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"И за это время можно многое понять", — подчеркнул он. По его словам, эта новая мутация существует уже с сентября, активно распространилась в ноябре и есть уже во многих странах, а значит, придет и в Латвию.

Пока сложно сказать, насколько опасен этот мутировавший вирус, поэтому лучше перестраховаться — хотя, по мнению Думписа, он не должен быть сильно опаснее.

"Нельзя исключать, что вирус пытается эволюционировать и обойти дистанцирование или маски, но это мы пока сказать не можем", — считает инфекционист. Он напомнил, что примерно четыре месяца назад была похожая история с Испанией, но закончилось тем, что ничего особенного не нашли.

Думпис посетовал, что люди не хотят соблюдать ограничения, встречаются между собой и толпятся в магазинах, поэтому не удается снизить заболеваемость. По его мнению, сложно сказать, какие еще ограничения в Латвии можно ввести, потому что "мы почти что себя исчерпали". Еще есть ограничения на передвижение, которые уже введены в некоторых странах, но они очень тяжелые, поэтому лучше латвийцам использовать праздничные выходные для того, чтобы "взять и остановиться".