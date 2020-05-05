Инфекционист: отношение общества к ограничениям угрожает их отмене

Проявившееся в майские праздники отношение латвийского общества к введенным для снижения распространения заболевания Covid-19 ограничениям угрожает возможности пересмотра и ослабления ограничений, потому что майские выходные было очень заметно, что люди решили самовольно отказаться от соблюдения правил, рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис в интервью Латвийскому радио.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Думпис отметил, что общая ситуация существенно не изменилась, потому что число заболевших "скакало" в разные дни. По его мнению, решение о пересмотре ограничений следует принимать с осторожностью, потому отмена ограничений может вызвать резкое увеличение числа заболевших.

"Есть несколько идей, но мы видим, что отношение людей к введенным ограничениям угрожает их пересмотру. Конечно, мы внесем свои рекомендации, но это решение правительства, не хочу его прогнозировать", - сказал Думпис.

В настоящее время трудно комментировать, как повлияет количество выявленных в выходные случаев Сovid-19 на смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией, заявила в понедельник министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она отметила, что выявлено достаточно много случаев заражения в одном учреждении, и сделано это в рамках целенаправленного тестирования. Такое тестирование будет продолжено.

Хотя на майских праздниках были дни без новых госпитализаций с Covid-19 и очень обнадеживающий день всего с одним зараженным, это нельзя считать устойчивой тенденцией, сказала Винькеле.