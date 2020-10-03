Инфекционист: правило об обязательном ношении масок общественном транспорте будет действовать несколько месяцев
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Использование средств для прикрывания лица в общественном транспорте является очень желательной мерой, считает Ангелика Круминя, инфекционист Восточной больницы и профессор кафедры инфектологии Рижского университета Страдиня.

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"В нынешней ситуации использование средств для прикрывания лица в общественном транспорте является очень желательным. Опыт других стран свидетельствует о том, что использование масок оправдывает себя. Это эффективное мероприятие для предотвращения распространения инфекции", - сказала Круминя.

Она добавила, что другие ограничительные меры в Латвии пока не требуются, хотя нельзя прогнозировать, как в ближайшие недели будет развиваться ситуация с распространением Covid-19.

"В любом случае, обязательное использование масок в [общественном] транспорте и, возможно, в публичных помещениях, будет действовать несколько месяцев, потому что распространение инфекции нельзя ограничить за несколько недель. Требуется несколько месяцев", - полагает инфекционист.

Как уже сообщалось, на следующей неделе Министерство здравоохранения предложит правительству ввести обязательное ношение масок или закрывающей лицо ткани в общественном транспорте. Такое требование уже действовало в начале лета нынешнего года.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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