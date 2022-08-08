Инфекционист: предстоящей осенью прививаться нужно всем

Осенью все жители Латвии должны получить новую вакцину от Covid-19, и приоритетно привиться следует группам риска, постановил Государственный совет по иммунизации, пишет nra.lv.

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Хотя однозначного ответа на вопрос о том, как Covid-19 будет распространяться осенью и приобретет ли вирус сезонный характер, как грипп, пока нет, уже сейчас инфекционистам, эпидемиологам и другим специалистам ясно, что, скорее всего, для борьбы с Covid-19 будет применяться сезонная вакцинация.

Ожидается, что осенью заболеваемость Covid-19 может увеличиться. Это произойдет из-за снижения иммунитета населения, сезонности и других факторов. Существует высокая вероятность того, что вызывающий Covid-19 вирус будет циркулировать одновременно с вирусами гриппа и других респираторных заболеваний, и это может представлять серьезную угрозу для пациентов из групп риска и вызвать большую нагрузку на систему здравоохранения.

Эксперты прогнозируют, что в последующие сезоны вакцины от Covid-19 будут адаптированы в соответствии с циркулирующей разновидностью вируса. "В осенний сезон для вакцинации от Covid-19 нужно применять принцип сезонной бустерной вакцинации, как это уже много лет происходит с вакцинацией от гриппа, когда каждый сезон мы получаем дозу вакцины, скорректированную в соответствии с вирусом", - отметила руководитель совета Даце Завадска.